Elena Gheorghe dedica bunicii sale concertul LUNA ALBA, de la Sala Palatului: „Dada a crezut mereu in mine si m-a ambitionat!”

Elena Gheorghe pregateste pas cu pas evenimentul care poarta numele hitului lansat la sfarsitul anului trecut: „Luna Alba” este invitatia lansata pe 23 mai la Sala Palatului, un concert cu muzica si traditii aromane si un prilej perfect pentru lansarea celui de al doilea album de muzica armaneasca semnat de cantareata.

Proiectul care va fi pus in scena este un omagiu adus bunicii Elenei, care astazi nu o mai poate vedea cantand decat din Ceruri.

Dada a fost o persoana foarte speciala in viata mea, mereu a crezut in mine si m-a ambitionat, mi-a dat curaj. Inca de cand am inceput proiectul meu solo mi-a spus sa scot si un album de muzica armaneasca, sa arat oamenilor cine sunt si de unde vin, sa le dau sa guste din folclorul armanesc care este atat de dulce si de pozitiv. In 2008 am lansat Lilicea vreariei', iar acum, odata cu spectacolul de la Sala Palatului, voi lansa si cel de al doilea album', a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!.

Luna alba, Pamporea, Un trandafil creasti la firida mea, Ela Ela vor fi doar o mica parte din melodiile care vor rasuna la Sala Palatului. Pana atunci insa, Elena va mai lansa cateva piese insotite de videoclipuri.

Filmarile clipului Steaua Imsheata' au fost demarate la foc automat de Elena care, dupa 1700 de km (Bucuresti – Suceava – Timisoara – Bucuresti) si 30 de ore nedormite, a hotarat impreuna cu echipa sa filmeze mai devreme cu o zi, pentru ca vremea se anunta ploioasa in urmatoarea perioada.

Ajunsa de la Timisoara la ora 5.00 dimineata, Elena a mers la Mogosoaia, locul in care s a desfasurat actiunea clipului. Spre fericirea ei, soarele a iesit conform scenariului.

Toata familia, in frunte cu sotul meu, dar si fanii care mi-au urmarit evolutia zilnica pe retelele de socializare , m-au certat pentru ca un asemenea program haotic, nopti pierdute si nedormite imi pot afecta sanatatea. Au dreptate, dar pasiunea, dorinta si iubirea pentru muzica parca imi dau o putere nebanuita si nu obosesc niciodata', ne-a spus Elena.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.