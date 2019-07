Elena Merisoreanu, atac dur la adresa Mariei Dragomiroiu: Nu trebuie...

Elena Merisoreanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce interpreta de muzica populara Maria Dragomiroiu a dezvaluit cu ce suma de bani a iesit la pensie, sustinand ca banii nu sunt suficienti, colega ei de breasla, Elena Merisoreanu ii da replica si vorbeste despre acest subiect. „Stiu ca Maria Dragomiroiu e o mare vedeta, o cantareata de exceptie. Dar nu poti sa spui ca ai pensie mica daca nu ai fost angajata la un ansamblu. Eu de la 16 ani am fost. Eu nu stiu sa fie angajata la un ansamblu in Bucuresti. Eu am peste 30 de ani de munca de la Rapsodia Romana. Noi avem turnee grele. cand ieseam de pe scena, ieseam cu bruma la gura. Nu trebuie sa ne vaitam, ca nu e cazul.”, a declarat Elena Merisoreanu, la Agentia Vip. ...