Elena Udrea a EXPLODAT dupa achitarea lui Tariceanu: A avut șansa sa fie judecat de mamgistrați care nu sunt controlați de SRI

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a reacționat, din Costa Rica, la vestea că șeful Senatului Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat definitiv de acuzațiile de mărturie mincinoasă.

"Ma bucur pentru domnul Tariceanu, ca a fost achitat intr-un proces nedrept, unul dintre cele multe instrumentate de statul paralel impotriva adversarilor politici, sau oameni de afaceri, sau lideri de opinie, sau jurnalisti ori patroni de presa etc. Din fericire, a avut sansa sa ii fie judecat dosarul de un Complet format de unii dintre cei mai integri judecatori de la ICCJ si care nu sunt controlati de catre SRI. Eu nu am avut aceasta sansa, spre exemplu. Nu le dau numele, pentru ca nu vreau sa ii expun.

Dar nu pot sa nu remarc ca revolta domnului Tariceanu exprimata in interventiile de la tv, impotriva abuzurilor facute de statul paralel este ipocrita, cat timp discursul dansului, foarte argumentat, corect si coerent altfel, nu a avut nicio urmare in anii de cand ne tot spune cat lupta dansul pentru drepturi si libertati. Spre exemplu, cel mai elocvent, domnul Tariceanu nu a cerut un lucru elementar ministrului ALDE, Tudorel Toader. Sa faca dreptate celor condamnati de Completele de 5 constatate ilegale de CCR, care nu mai erau in termen sa depuna Contestatie la executare si, care inca sunt in puscarii si se uita cu speranta la domnul Tariceanu, al doilea om in stat, cand vorbeste de luni de zile despre ordonanta reparatorie, care nu a mai venit...Ba chiar i-a luat apararea si ne-a spus ca el considera ca Toader a facut mult pentru consolidarea statului de drept", a scris Elena Udrea pe Facebook.