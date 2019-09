Elena Udrea, chemata la audieri la Sectia Speciala

Elena Udrea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 26 septembrie 2019, Elena Udrea, fost ministru, lider de partid, este chemata la audieri la Sectia Speciala. Aceasta s-a prezentat la sediul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) unde a fost citata in calitate de parte vatamata. ''Am fost citata in calitate de parte vatamata, am venit sa vad despre ce este vorba. Parte vatamata intr-un dosar referitor la o plangere pe care am depus-o la Parchetul General in 2017 impotriva dlui procuror Bulancea, dnei Ana Dana si dl Popovici. Este corect sa se cerceteze si magistrati care fac abuzuri”, a precizat Elena Udrea, la sediul SIIJ. Elena Udrea isi aduna fortele: ''O sa fie o surpriza ceea ce voi face eu ...