Elena Udrea, DEZVALUIRE despre Alina Bica. Ce DECIZIE a luat

Bica Udcrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea a declarat ca fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, nu mai vine in Romania. ”Am mai vorbit cu ea. Alina Bica nu mai calca in Romania”, a declarat Elena Udrea la Curtea de Apel Bucuresti, unde s-a judecat un termen din dosarul sau in care este implicata alaturi de jurnalistul Dan Andronic. De asemenea, in februarie 2019, Alina Bica a zis ca nu se va mai intoarce niciodata in Romania. Elena Udrea, chemata la audieri la Sectia Speciala "Nu ma mai intorc! Niciodata! Pentru ca in tara mea pe care am iubit-o atat de mult si careia i-am dedicat toata viata... am primit ce am primit din partea autoritatilor. Vreau sa-mi construiesc viata in alta parte, in liniste si cu adevarata protectie ...