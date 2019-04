Elena Udrea il torpileaza pe Victor Ponta: 'Tot fara caracter ai ramas! Ciocu’ mic cand vine vorba de mine'

Fostul ministru Elena Udrea îl acuză pe fostul premier Victor Ponta că n-are caracter după atacurile la Traian Băsescu, transmițându-i acestuia "ciocu mic când vine vorba de mine" pentru că "de când există iCloud, nu trebuie să fii fin de securist ca să ai arhivă de mesaje".

"Mai, victore, ca sa scriu ca tine, tot fara caracter ai ramas! Ma asteptam si eu la putina recunostinta din partea ta! Dar asa cum nu i-ai fost recunoscator lui Adrian Nastase, care “te-a facut om mare” cum ar zice Delia, la fel te porti si cu Traian Basescu. Stii tu, cel la care ai venit sa te ia in PDL in 2009, care te-a facut presedintele PSD si la care ma rugai tu sa iti fac lobby, ca era cat pe ce sa nu te puna prim-ministru, cu toate alegerile pe care le castigase USL cu tot! E adevarat ca nu ai apelat doar la mine, te-a mai ajutat si securitatea de rit nou, condusa de nas’tu, Maior", a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Fostul ministru al Turismului l-a acuzat pe fostul premier că speră ca tot Securitatea să-l scape liber în dosarul contractelor de avocatura semnate cu Turceni și Rovinari, care, spune Elena Udrea, i-au rotunjit conturile lui Victor Ponta.

Tăriceanu a explodat după ce DNA a clasat dosarul 'Delta Dunării': 'Noaptea ca hoții. Sper ca, într-o zi, cineva să dea socoteală pentru asta'

"De acord ca nu or fi fost probe, de ai fost achitat in fond. Dar nici in cazul meu nu exista nicio proba si totusi am fost condamnata. Diferenta e ca eu am fost pe lista lui Dumbrava la condamnati, tu la achitati! victore, nu Traian Basescu vrea sa distruga PSD-ul, ci tu, la ordin dat de securitate, ca doar de aia te salveaza de puscarie. Si daca lui Traian Basescu nu vrei sa ii fii recunoscator pentru ce a facut pentru tine, sau pentru ca fara el Corina Cretu, careia nu am nimic sa ii reprosez profesional, nu ar fi fost niciodata comisar european, macar mie poti sa imi fii recunoscator! ", a mai scris fostul ministru.

Elena Udrea îl ironizează pe Victor Ponta, precizând că acesta nu trebuie să-i fie recunoscător pentru că i-a făcut lobby, pentru că asta ar fi făcut oricum George Maior și Florian Coldea, ci "pentru ca m-am sacrificat si am acceptat ca Dorin Cocos sa iti cumpere tie haine de la Paul&Shark in loc sa imi cumpere mie pantofi".

"Deci victore, eu iti zic asa, folosind vorbe cu greutate in politica romaneasca, “ciocu’ mic” cand vine vorba de mine! Ca de cand exista iCloud, nu trebuie sa fii fin de securist ca sa ai arhiva de mesaje. P.S. Pacat ca nu vrei sa ramai europarlamentar, in situatia deloc probabila in opinia mea, in care partidul tau ar castiga macar un loc in PE. Daca tot zici ca e cursa directa Bruxelles-Costa Rica, eu spun sa te mai gandesti. Nu se stie cand o sa ai nevoie", a conchis fostul ministru al Turismului.

Reacția Elenei Udrea vine după ce fostul premier Victor Ponta, cel care deschide lista Pro România la europarlamentare, l-a criticat dur pe Traian Băsescu, care deschide la rândul său lista PMP la europarlamentare, cât și pe fostul ministru.