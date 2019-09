Elena Udrea, in focul pregatirilor pentru botez: cine sunt nașii micuței Eva Maria

Elena Udrea a declarat vineri la Antena 3, în ziua în care își botează fetița, Eva Maria, că a ales să o creștineze pe fiica sa la împlinirea vârstei de un an.

„M-am pregătit mai mult spiritual. Am vrut ieri să stau toată ziua cu ea, era ultima ei zi de bebeluș, acum devine copil. Am vrut să am amintiri cu fetița înainte să împlinească un an. Iubirea de mamă nu e de pe Pământ, vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu. Când mă uit la ea mi se face pielea de găină. Spune 'mama' de 4 luni, merge de două luni. Rochița e creația Danei Budeanu, la fel și rochia mea', a zis Udrea. Fostul ministru a adăugat că nașii de botez sunt „prieteni vechi, deci nu sunt persoane cunoscute”.

Botezul va avea loc la ora 15.00 la Mănăstirea Cașin din Capitală, iar apoi împreună cu apropiații și familia fostul ministru va petrece la un restaurant, potrivit Antena 3.