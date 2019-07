Elena Udrea, insarcinata din nou?! Adrian Alexandrov a facut anuntul astazi

udrea

Elena Udrea si Adrian Alexandrov au devenit parinti si se bucura de micuta lor, Eva-Maria. Recent, in cadrul unui interviu, partenerul blondinei a vorbit despre posibilitatea ca fetita lor sa aiba, in viitorul apropiat, un fratior sau o surioara.

“Relatia noastra s-a schimbat in bine. Faptul ca un copil ne leaga acum este un lucru extraordinar. Ne simtit amandoi ca doi parinti norocosi sa avem un asa copil minunat. Eu ma duc destul de des la ele. Din nefericire pentru mine, eu mai am perioade in care ma intorc in Romania pentru ca am un business in imobiliare aici.

Eu m-as gandi si la al patrulea, al cincilea copil. Atat de mult imi plac copiii… As face multi. Si Elena isi doreste, vedem. E si situatia care e… Asteptam sa vedem ce se intampla“, a spus Adrian Alexandrov potrivit Antena 3.

