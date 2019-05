Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT!

Fostul consilier la Cotroceni şi ministru Elena Udrea susţine, referindu-se la noile informaţii privind colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, că fostul preşedinte "este lucrat" pentru a nu pleca europarlamentar, în opinia sa, CNSAS luând locul DNA ca instrument de scoatere din scena politică a nedoriţilor. "Cine credeti ca e artizanul “descoperirii” calităţii de colaborator a fostului preşedinte?", întreabă Udrea.

”Hmmm... tare chestia asta cu Traian Basescu “descoperit” de CNSAS fost colaborator al vechii Securitati, cand sa primeasca aviz pentru a candida la europarlamentare. Dupa ce tot CNSAS a spus de patru ori pana acum ca fostul Presedinte nu a colaborat cu Securitatea lui Ceausescu in 2002, 2004, 2006 si 2014!!!

NU AM NICIO INDOIALA ca Traian Basescu este lucrat pentru a nu pleca europarlamentar. Ce inca nu as spune cu certitudine este CINE il lucreaza? Pentru cine este Traian Basescu la Bruxelles o piedica sau o amenintare?

Eu am doua variante de raspuns la ultima intrebare.

1) vor voturile PMP pentru partidele sustinute de noua Securitate, PNL sau USR-PLUS, ca PRO-ROMANIA nu e pe acelasi segment de electorat.

2) chiar pe Traian Basescu vor sa il opreasca sa mearga la Bruxelles, “pe persoana fizica” adica, pentru ca noua Securitate, (statul paralel), nu si-ar mai putea face jocurile asa cum a incercat cu numirea lui Kovesi procuror general european, cu presiunile liderilor europeni asupra Guvernului si Parlamentului Romaniei cu discurs livrat de la Bucuresti, cu CEDO sau mai nou cu CJUE, pentru ca este evident ca in ultima vreme statul paralel de la Bucuresti a mutat la Bruxelles batalia cu oponentii de acasa.

Asa cum in 2014 s-au temut ca Traian Basescu si-ar perpetua puterea devenind prim ministru in situatia in care eu as castiga Presedintia, motiv pentru care s-au luptat cu toate fortele sa nu fiu locul trei in primul tur,(vezi si declaratiile fara dubii date de Sebi Ghita despre implicarea lui Florian Coldea in alegerile prezidentiale din 2014), din nou acum il vor scos din joc. Traian Basescu ar fi adevaratul reprezentant al Romaniei in UE si nu numai. Cu experienta sa de fost Presedinte si membru in institutiile europene timp de 10 ani, cu ascendentul sau asupra liderilor europeni actuali si cu relatiile personale pe care le are, jocurile pe care Securitatea vrea sa le faca in afara tarii ar fi serios afectate.

Concluzionand, eu sunt de aceeasi parere cu Maestrul Ion Cristoiu ca mai nou CNSAS a luat locul DNA ca instrument de scoatere din scena politica a nedoritilor si ca, mai important decat daca e adevarat sau nu, este sa aflam cine face jocul acesta fata de Traian Basescu?

Voi cine credeti ca este artizanul “descoperirii” calitatii de colaborator a fostului Presedinte?”, scrie Elena Udrea.