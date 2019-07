Elena Udrea, prima reactie dupa intoarcerea in Romania: "Vreau sa imi cresc copilul acasa. Nicio alta speculatie nu isi are rostul”

Elena Udrea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, Elena Udrea a postat un mesaj pe pagina personala de prin intermediul caruia a oferit noi informatii referitoare la modul in care aceasta a ajuns in Romania si care este motivul care a stat la baza intoarcerii sale in tara natala. In acest context, Adrian Alexandrov, viitorul sot al Elenei Udrea, a precizat ca ”zborul a fost 19:30 Frankfurt - 22:20 Sofia. Am trecut la 6 dimineata granita. Avionul a avut intarziere 25 de minute, deci a aterizat in Sofia la 22:45. Am mancat si am mers incet pe drum. E foarte simplu si usor de verificat”, a spus Alexandrov. Elena Udrea a venit, luni dupa-amiaza, cu o prima reactie dupa ce s-a intors in Romania. Fostul ministru al Turism ...