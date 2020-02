Elena Udrea rupe tacerea și se implica intr-un demers caritabil: o mama lupta formidabil pentru copiii ei

Fostul ministru, Elena Udrea, a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, în ultima perioadă, dar un caz caritabil a impresionat-o. Udrea promovează un maraton caritabil, care va avea loc în București, pentru o tânără mămică diagnosticată cu melanom malign al membrului inferior.

”O mama a doi copii, Alexandra, se lupta sa ramana langa ei, sa ii creasca frumos, in iubire si, sa le fie sprijin cel putin pana cand pot zbura in viata cu propriile aripi. Baiatul are 11 ani iar fetita 6. Prea mici sa ramana fara mama. Asa ca ea, s-a decis sa traiasca pentru ei.

Diagnosticata cu melanom malign al membrului inferior, a hotarat ca va contrazice toate predictiile si va invinge boala, pentru copiii ei. Iubirea pe care le-o poarta i-a dat putere sa lupte asa cum doar o mama stie sa o faca. Are nevoie de sprijinul nostru, al celorlalte mame, al tuturor, pentru a putea urma traramentul necesar.

Vino la alergarea caritabila HOPE RUN FOR ALEXANDRA, organizata de Corpul National al Politistilor, in colaborare cu Asociatia Clubul Sportiv Bucharest Running Club, pe 1 Martie, in Parcul Regele Mihai. Startul se va da de la Fantana Modura la ora 10.00, pentru cei peste 14 ani intr-o cursa de 7 km si, la 10.10 pentru bebelusi(insotiti, evident) si cei de pana la 13 ani, intr-o cursa de 1,5 km.

Kiturile si numerele de concurs se vor ridica de la colegii Alexandrei de la Brigada de Politie Rutiera, strada Logofat Udriste nr.9-15, in 28 si 29 februarie intre orele 13.00-20.00.

Copii si mame, parinti si bunici, vom alerga de 1 Martie pentru Alexandra.

Ce poate fi mai emotionant si mai frumos!”, scrie Elena Udrea.