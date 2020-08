Elena Udrea s-a dezlanțuit: 'Este evidenta minciuna lui Budeanu! Pana și Kovesi a refuzat acordul'

Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea s-a dezlănțuit la unei părți a presei din România, pe care o acuză că face presiuni pentru un acord de recunoaștere într-un dosar în care este cercetat omul de afaceri Radu Budeanu, venind cu dezvăluiri care se bat cap în cap. Udrea atenționează că detaliile privind suma de bani pe care ar fi primit-o ca șpagă diferă de la o mărturie la alta.

"Ce e, baieti, va e frica ca nu trece de judecator mizeria asta de Acord?

Constat o presiune mediatica din partea unor site-uri cunoscute ca fiind sustinute de baieti din zona serviciilor secrete(intern sau extern) asupra dosarului in care Radu Budeanu a facut Acord de recunoastere cu procurorii impotriva mea.

Pai e greu sa treaca daca pana si Kovesi, pentru care am fost tinta numarul 1, a refuzat in 2017 sa accepte o intelegere cu Budeanu, chiar in conditiile in care atunci procurorii propuneau pentru acesta o pedeapsa mai mare, de 3 ani, nu de doi si jumatate cu suspendare! Detaliu pe care acum l-am aflat si eu din presa!!!

Poate Kovesi a refuzat pentru ca este evidenta minciuna lui Budeanu si disperarea lui de a finaliza acest dosar cu orice pret? Cum explica procurorii faptul ca, contabila lui Buzaianu declara ca i-a inmanat lui Budeanu o geanta cu 2,5 milioane de euro, pe care acesta spune ca nu i-a numarat si ca i-a dat-o direct lui Topoliceanu. Iar Topoliceanu declara si ea ca s-a trezit la partid cu o geanta cu bani de la Budeanu , adusa de el sau de altcineva, nu isi aminteste, in care erau 3,8 milioane de dolari!!!!!! Pe care nici ea nu i-a numarat, dar a vazut un biletel scris in care era trecuta suma, in dolari, euro si lei!! Cum explica procurorii transformarea in dolari si lei a 2,5 milioane de euro, in conditiile in care Budeanu afirma ca nici macar nu i-a numarat, deci nu a pus mana pe ei? Poate sumele sunt de fapt altele si cineva a umblat la bani si a luat din ei? Poate a facut chiar Budeanu asta, asa cum se zvoneste in cercurile de pe Coasta de Azur? Cat timp este evident ca toata lumea minte, de ce sa ii cred eu pe cuvant ca, asa au stat lucrurile si chiar au venit banii astia la partid??? Daca si-au luat fiecare bani din geanta si acum se intrec in a recunoaste ce vor procurorii, ca sa scape si cu banii si liberi?

Si astfel, toti cei care au pus mana pe bani sunt salvati de procurori, doar ca sa obtina de la ei declaratii prin care sa incropeasca o acuzare aberanta la adresa mea, EU FIIND SINGURA PERSOANA CARE NICI MACAR NU A VAZUT BANII. Conform chiar denuntului facut de Topoliceanu, ea a primit geanta, eu nu am vazut banii, ea i-a cheltuit la partid in campania pentru alegerile locale din 2012, unde eu, o spun din nou, nici macar nu am candidat!

Deci da, baieti, aveti motive sa va temeti ca nu trece de judecator acest rahat de Acord facut cu Budeanu! Intr-un dosar care a fost disjuns din al meu, pentru ca eu sa nu fiu prezenta la al nu stiu catelea rand de audieri si procurorul sa dicteze declaratiile astora de vreti sa ii scapati, asa incat de data asta sa se pupe una cu alta. Si nici asa nu iesit, dosarul acesta fiind un haos probational.

Si inca ceva. Pentru presa asta aservita, de tip G4media. Nu este vorba de prelungirea contractelor de cumparare de energie ieftina, ale celebrilor “baieti destepti” in acuzatiile procurorilor. Nici macar in acest Rechizitoriu halucinant nu se spune asta. Vedeti ca aceste contracte erau prelungite bine merci inainte cu 1 an de toata povestea asta cu Budeanu. Si evident, nu de mine ci de Ministerul Economiei.

Dar voi stiti asta, doar ca interesul celor care va butoneaza este sa pedelati pe Udrea", scrie Elena Udrea pe Facebook.