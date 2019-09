Elena Udrea si-a botezat fiica in ziua in care micuța a implinit un an

Fostul ministru Elena Udrea și partenerul ei de viață, afaceristul Adrian Alexandrov, au boteazat-o vineri pe fetița lor, Eva Maria, care astăzi a împlinit un an. Ceremonia de creștinare a avut loc la Mănăstirea Cașin din București. „E cel mai important moment din viaţa mea după cel în care am născut-o, fix acum un an, […]