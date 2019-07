Elena Udrea si logodnicul ei au scos-o pe micuta Eva la cel mai renumit restaurant din Capitala. Cum au fost surprinsi - FOTO

Adrian Alexandrov Elena Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Adrian Alexandrov au scos-o pe micuta Eva la unul dintre cele mai renumite restaurante din Bucuresti. De cand s-a intors in Romania, fostul ministru al Turismului isi dedica timpul familiei ei frumoase Alaturi de logodnicul ei, Udrea a petrecut momente de relaxare la unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Capitala, Mandaloun, restaurantul unde bucatari renumiti transforma mancarea intr-o sarbatoare a vietii si desertul intr-o capodopera culinara. Fostul ministru si familia, la restaurantul din “1001 de nopti” Imbracata elegant si cu bun gust, in nota deja obisnuita, Elena Udrea a fost o aparitie de-a dreptul senzationala in localul situat in zona de no ...