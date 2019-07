Elene Gheorghe a uluit pe toata lumea la nunta Adelinei Pestritu. A venit imbracata intr-o rochita mega-scurta - FOTO

Elene Gheorghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Gheorghe a fost invitata sa ii incante pe invitatii Adelinei Pestritu, la nunta anului. Artista a impresionat nu doar prin talentul sau, ci si prin tinuta care a atras toate privirile. La nunta, cantareata a fost una dintre cele mai sexy aparitii. Vedeta a purtat o rochie de culoare rosie, foarte scurta si mulata, cu un decolteu adanc. Elena Gheorghe si sotul ei, Cornel Ene, au doi copii In varsta de 33 de ani, Elena Gheorghe are o cariera de succes si o familie frumoasa. Ea a devenit mama de fetita anul trecut. Bebelinda ei poarta numele Nicole. Ea mai are un baiat cu sotul sau, pe Nicholas. Elena Gheorghe a devenit mama pentru prima data in 2013. Artista s-a casatorit pe data de 1 august 2011 c ...