Elev al Colegiului National ''Costache Negruzii'', medaliat cu aur la Olimpiada Internationala de Geogragie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Competitie internationala deosebit de importanta, Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud si de Sud-Est a adus impreuna la sfarsitul lunii iunie, in Serbia, la Belgrad, tineri remarcabili, capabili de performanta. Unul dintre ei a fost Andrei Fedorenciuc, elev al Colegiului National “Costache Negruzzi” Iasi, medaliat cu aur la aceasta editie, gratie pasiunii sale pentru geografie, perseverentei, efortului intelectual constant si, nu in ultimul rand, datorita echipei minunate pe care a format-o cu doamna profesor Simona Iancu, mentor si ghid desavarsit pe calea cunoasterii, dupa cum insusi Andrei marturiseste: „Multa lume ma intreaba de ce am ales geografia. Raspunsul nu il stiu, dar sigur datorez aceast ...