Elev din Constanta, propus cetatean de onoare. Ce realizari are tanarul constantean

România are elevi geniali pe care poate prea puţină lume îi cunoaşte. Ne reprezintă cu succes la cele mai importante olimpiade internaţionale unde câştigă, an de an, medalii de aur.Un astfel de exemplu de elev eminent vine de la un colegiu naţional din Constanţa, care a câştigat pe parcursul studiilor sale peste 5 medalii, dintre care trei de aur, la olimpiadele internaţionale de astronomie şi astrofizică. Pentru aceste reuşite remarcabile, adolescentul a fost propus şi are şanse să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului, conform observator Robert este elev în clasa a 12-a la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa. La cei 18 ani ai săi este deja obişnuit cu laurii la concursuri de talie internaţională. Are în palmares cinci medalii de aur, argint şi bronz la probele individuale şi trei premii la probele pe echipe, toate la materiile sale preferate.