Elev, gasit mort in sala de cursuri a liceului unde invata

sala cursuri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elev in varsta de 17 ani s-a sinucis, vineri, intr-o sala a liceului din Miercurea Ciuc in care invata. Potrivit unor surse judiciare, acesta s-ar fi injunghiat cu un cutit in zona pieptului. Potrivit IPJ Harghita, politistii au intervenit, vineri, dupa ce au fost sesizati cu privire la o tentativa de sinucidere, comisa in incinta unui liceu din Miercurea Ciuc. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca tanarul de 17 ani, elev in clasa a XII-a, care locuia in internat, a decedat. TRAGEDIE intr-un campus universitar: Un student a cazut 9 metri in GOL "Cand a ajuns acolo, ambulanta cu medic a constatat ca e adevarat ca e vorba de o sinucidere, era o plaga intepata, hemitorace stang, la niv ...