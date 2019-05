Eleva care a pictat scara blocului in Braila. Opere de arta, in locul peretilor cu var alb scorojit

eleva pictura google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Gabriela Tudor este eleva care a pictat scara blocului in Braila. La doar 16 ani, adolescenta, care invata la Liceul de Arte, a transformat peretii cu var scorojit intr-o adevarata oaza de natura. Vecinii ei se bucura de fiecare data cand vad peisajele despre care spun ca induc o stare de liniste si relaxare. Tanara vrea sa devina o artista celebra in toata lumea. Are deja in palmares peste 200 de premii, iar lucrarile sale au fost prezentate in 13 expozitii, cea mai recenta fiind la Castelul Pelisor din Sinaia. Din dorinta de a trai intr-un oras mai vesel, Andreea Gabriela Tudor a schimbat complet atmosfera din scara blocului in care locuieste, scrie Obiectiv Vocea Brailei. Proiectul artistic ...