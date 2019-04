Eleva de 18 ani a murit in cateva ore de la debutul meningitei. Ce facuse cu o zi in urma

Meningita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viata s-a curmat brusc pentru o eleva a liceului “Gheorghe Lazar” din Capitala, un liceu de prestigiu al Romaniei, aflat in centrul Bucurestiului, langa parcul Cismigiu. Fata de 18 ani a fost rapusa fulgerator de o meningita de tip bacterian cu o evolutie galopanta. A murit in cateva ore la Institutul “Matei Bals”, unde a ajuns noaptea trecuta de la Spitalul Universitar. Cu nici 24 de ore in urma, fata s-a simtit bine si a fost la scoala, unde a dat o teza. Vineri, liceul va fi inchis pentru dezinfectie. Noaptea trecuta, la ora 4, fata a ajuns la Spitalul Universitar. Era constienta, dar starea ei s-a degradat rapid. Medicii au intubat-o si dupa confirmarea diagnosticului de ...