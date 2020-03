Eleva disparuta joia trecuta in Baia Mare a fost gasita moarta. Iubitul ei este principalul suspect

Carmen Tataru

Carmen Tataru, eleva disparuta joia trecuta a fost gasita moarta. Politistii si procurorii cerceteaza in aceste momente imprejurarile care au dus la decesul fetei. Iubitul fetei a fost dat in consemn la frontiera, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere. Astfel, in cursul noptii trecute acesta a fost prins.

Va reamintim faptul ca, Andreea Carmen Tataru a fost eleva a Colegiului National Mihai Eminescu din Baia Mare si locuieste in localitatea Pomi. Pe perioada scolii fata statea cu chirie in Baia Mare. Ultima data cand a vorbit mama ei cu ea aceasta se afla in zona strazii Vlad Tepes.

Cecilia Grozavu, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “In seara zilei de 6 martie 2020, ora 19.00, Politia municipiului Baia Mare, a fost sesizata despte faptul ca o tanara in varsta de 18 ani a plecat de la domiciliul ei din municipiu si pana la momentul sesizarii, nu s-a intors. Imediat s-a constituit o echipa complexa de cercetare, formata din politisti de investigatii criminale si criminalisti, care a efectuat activitati ample de cautare si investigare si s-a inregistrat dosar penal privind comiterea infractiunii de lipsire de libertate.

Pe baza materialului probator administrat de catre politistii Inspectoratului de Politie al judetului Maramures, la data de 8 martie 2020, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un suspect sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, masura dispusa fiind confirmata de procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare.

Prin ordonanta din 9 martie 2020, ora 04.20, s-a dispus extinderea urmaririi penale in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, cercetarile fiind efectuate in continuare de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures. Din probele administrate pana in prezent, rezulta indicii care conduc la presupunerea rezonabila ca persoana vatamata a fost victima unei infractiuni contra vietii comisa la data de 5 martie 2020”.

