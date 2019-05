Eleva internata la Institutul “Matei Bals” cu suspiciune de meningita meningococica

Spital 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O eleva de 16 ani din Pitesti este internata la Institutul “Matei Bals” cu suspiciune de meningita meningococica, ea fiind transferata de la Spitalul de Pediatrie din Pitesti. Persoanele care au intrat in contact cu fata au primit tratament profilactic, iar in scoala s-au luat masuri de curatenie si dezinfectie, arata Ministerul Sanatatii (MS). Conform unei informari transmise de catre Directia de Sanatate Publica Arges, o pacienta in varsta de 16 ani, eleva a unui liceu din Pitesti, judetul Arges, cu suspiciune de meningita meningococica, a fost transferata de la Spitalul de Pediatrie Pitesti la Institutul National de Boli Infectioase Prof. dr “Matei Bals” din Bucuresti, miercuri di ...