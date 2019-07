Eleva unui liceu din Caracal, disparuta fara urma dupa ce a urcat intr-o masina la ocazie

Alexandra Macesanu are 15 ani si este disparuta de aproximativ 24 de ore. Eleva liceului din Caracal a fost vazuta ieri dimineata, dupa ce s-a urcat intr-o masina la ocazie.

Familia este disperata si au dat alert ape conturile de socializare, mesajul fiind distribuit de foarte multi oameni.

„Macesanu Alexandra, in varsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, eleva la Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Caracal, a disparut astazi in jurul orei 10! Ea a venit in orasul Caracal singura si a plecat acasa cu ocazie iar de atunci nimeni nu stie nimic de ea. Mentionez ca era imbracata intr-o CAMASA STIL IE DE CULOARE ALBASTRA, BLUGI LUNGI, SI TENESII DIN POZA DE MAI JOS, parul este de culoare saten deschis, si marimea se poate observa in fotografie.

Cine a vazut-o sau stie ceva despre ea ne poate lasa mesaj in privat sau ne poate contacta la numarul de telefon 0768773156. Cu ajutorul dumneavoastra o putem gasi pe Alexandra. Va rugam din inima distribuiti sa afle cat mai multe persoane!”, se arata intr-o postare distribuita de mii de oameni pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.