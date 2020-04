Elevi ai unui liceu din Baia Mare produc viziere pentru medici și farmaciști, printate la o imprimanta 3D

Elevi ai Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare au început confecționarea de viziere din plastic, printate la o imprimantă 3D, pe care le distribuie personalului medical din spitale, medicilor de familie și farmaciștilor. Liceeni au reușit să producă 16 bucăți viziere în 24 de ore. Darius Pașca, elev în clasa a IX-a a Colegiului Național The post Elevi ai unui liceu din Baia Mare produc viziere pentru medici și farmaciști, printate la o imprimantă 3D appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.