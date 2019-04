Elevi din clasele V-VIII de la Scoala Gim. ”Alexadru cel Bun” Iasi au participat, in cadrul Zilei Mondiale a Sanatatii, la o serie de activitati inedite - FOTO

Scoala Gim Alexandru Cel Bun 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 7 aprilie 2019, elevi din clasele V-VIII de la Scoala Gim. ”Alexadru cel Bun” Iasi au participat, in cadrul Zilei Mondiale a Sanatatii, la o serie de activitati inedite organizate de Asociatia Grupurilor Locale de Tineret si Fundatia The Open Network, care au avut ca scop educarea tinerelor generatii pentru protejarea mediului inconjurator, pentru a asigura un stil de viata sanatos. Activitatea a constat in organizarea unor jocuri. Toate jocurile au plecat de la citirea unei povesti care are ca personaj principal pe TONi care afla din diverse situatii importanta oxigenului din atmosfera si modalitatile prin care acesta poate fi imbunatatit, precum si rolul mentin ...