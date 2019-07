Elevi romani, castigatori la Olimpiada Internationala de Biologie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii romani au castigat trei medalii - una de argint si doua de bronz, la Olimpiada Internationala de Biologie, care s-a desfasurat la Szeged, in Ungaria. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), echipa Romaniei, prezenta la a XXX-a editie a Olimpiadei Internationale de Biologie, care s-a desfasurat in perioada 14-21 iulie, la Szeged - Ungaria, a obtinut trei premii: o medalie de argint si doua medalii de bronz. Romeo-Sebastian Pintilie (Colegiul National "Vasile Alecsandri” din Bacau) a luat medaluia de argint. Medaliate cu bronz si in competitia de anul trecut, Silvia Alda (Colegiul National "C.D. Loga” din Timisoara) si Magdy Mekdad (Colegiul National "Mihai Viteazul” din Bucuresti) au ...