Elevi romani, castigatori la Olimpiada Internationala de Biologie - FOTO

elevi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii romani au castigat trei medalii - una de argint si doua de bronz, la Olimpiada Internationala de Biologie, care s-a desfasurat la Szeged, in Ungaria. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), echipa Romaniei, prezenta la a XXX-a editie a Olimpiadei Internationale de Biologie, care s-a desfasurat in perioada 14-21 iulie, la Szeged - Ungaria, a obtinut trei premii: o medalie de argint si doua medalii de bronz. Romeo-Sebastian Pintilie (Colegiul National "Vasile Alecsandri” din Bacau) a luat medaluia de argint. Medaliate cu bronz si in competitia de anul trecut, Silvia Alda (Colegiul National "C.D. Loga” din Timisoara) si Magdy Mekdad (Colegiul National "Mihai Viteazul&rdqu ...