Elevi si profesori indrumatori, premiati de primarul municipiului Constanta pentru nota 10 la bacalaureat

Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, premiază bacalaureatul de nota 10.15 elevi care au luat 10 la bacalaureat și 36 de profesori îndrumători primesc câte 1.000 de lei, după ce proiectul inițiat de primarul municipiului Constanța a fost aprobat în cadrul ședinței de Consiliul Local Municipal de la sfârșitul lunii august.„Îi felicit, le mulțumesc din inimă pentru că se apleacă asupra școlii, asupra educației, le doresc mult succes la facultățile, la universitățile unde vor merge, îmi doresc să se întoarcă acasă și să consolideze orașul nostru.„Mă bucur că am premiat și profesorii, dascălii îndrumători pentru că trebuie să reconstruim lanțul de încredere și de recunoaștere pentru tot ceea ce înseamnă educația constănțeană. ”Primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, anunță că rechizite gratuite vor fi oferite gratuit, în fiecare an.„De la an la an încercăm să fim cât mai aproape de ceea ce au ei nevoie, grupați pe categorii de vârstă, tocmai de aceea anul acesta copiii vor găsi în cutii inclusiv cărți. Pentru anul viitor voi prevedea în buget o creștere, astfel încât să le putem oferi rechizite și copiilor de liceu, a declarat primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău.”Distribuirea cutiilor pline cu ghiozdane și rechizite a început deja, iar școlarii și preșcolarii le vor găsi pe bănci, în prima zi de școală.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța