Elevii Colegiului National Mircea cel Batran din Constanta, castigatori la mai multe concursuri si olimpiade

În cursul lunilor aprilie și mai, s-a desfășurat etapă națională a olimpiadelor și concursurilor școlare. Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” se mândrește cu rezultate excelente obținute de elevii săi la aceste competiții.Potrivit unui comunicat transmis de Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, pentru a menționa doar câteva dintre distincțiile obținute, se menționează numele elevului *Ştefan Mihnea*, din clasa a XII-a, calificat în lotul național pentru Olimpiada Internațională de *Chimie* (prof. Monica Dumitru), *Butilcă Rareş*, clasa a XI-a, medalie de bronz și calificare în lotul național la *Fizică* (prof. Adina Dogarescu), *Marin Dragoş Petruţ*, clasa a XII, medalie de argint și calificare în lotul național la *Informatică* (prof. Dumitrof Gabriela/ prof. Gearâp Mihaela), *Mardaru Gabriel Darius*, clasa a X-a, medalie de bronz și calificare în lotul național la *Ştiinţele Pământului* (prof. Adrian Nicolescu/ Monica Dumitru/ Mihaela Deancu/ Claudia Hritcu), *Păşcălău Robert Gabriel*, clasa a XI-a, medalie de aur și calificare în lotul României la *Astronomie* și la *Fizică* (prof. Dogarescu Adina), *Savu Mara*, clasa a X-a, Premiul al II-lea și calificare pentru Olimpiada Internațională de *Limba Neogreacă. *Și la concursurile școlare naționale, elevii de la CNMB au obținut rezultate remarcabile. Astfel, elevii *Dogaru Vlad-Andrei *(clasa a XI-a*), Bădescu Miruna Beatrice *(cls. a VII-a) și* Ştefan Mihnea *(cls. a XII-a) toți pregătiți de prof. Florina Niculescu) s-au calificat la etapa internațională a Concursului de *Dezbateri în Limba Engleză*, iar la competiția *Sci-Tech* *Challenge*, Chiriac Andreea și Baias Bianca (ambele în clasa a X-a), pregătite de prof. Aliss Andreescu s-au calificat pentru Finală Internațională de la Bruxelles.La etapa națională a concursului *CanSat*, echipa Tomis 5, formată din *Severin Sebastian, Albu Andrada, Pârvu Ioana*, clasa a XI-a, și *Baias Bianca, Omer Tarik, Solomon Ștefan*, cls. a X-a, (prof. Bararu Ion) au obținut Premiul Best Technical Achievement.Numeroase medalii de aur, argint și bronz au fost obținute și de participanții la olimpiada de matematică, iar premii importante (I,II și III) s-au obținut și la olimpiadele de limbi moderne.Un bilanț rapid al rezultatelor obținute de elevii CNMB ar arata astfel:*Premiul I- 4**Premiul II – 7**Premiul III – 3**Mențiune – 16**Medalii de Aur – 3**Medalii de Argint – 9**Medalii de Bronz – 17**Calificări în lotul României – 7**Calificări etapă internațională - 2*În perioada 27-31 mai, se va desfășura la CNMB, Săptămâna “Școala altfel”. Programul extraordinar de bogat nu ne permite să menționăm decât acțiunile cele mai importante, astfel:1. 26-29 mai: Festivalul internațional de teatru pentru elevi “Aplauze”, ediția a XI-a (aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale 2019, numărul 851), coordonatori: prof.dr. Vasile Nicoară, prof.dr. Luminița Radu și prof. Andaluzia Arif; participă 9 trupe din țară (din 21 înscrise), 2 trupe din Constanța (din 4 înscrise) și 5 trupe din străînătate (Republica Moldova, Ucraina, Bosnia și două trupe din Serbia).2. 29 mai: Concursul “Spass auf Deutch”, ediția a XVI-a, aflat în Calendarul concursurilor școlare județene organizate de ISJ, an școlar 2018-2019, aprobat cu nr.5172A/19.10.2018, poziția 5. Coordonatori: prof. Laurențiu Diamandi, prof. Cora Târhoacă, prof. Roxana Nicolăescu.3. 30-31 mai: Concursul național de matematică și istoria matematicii “N. N. Mihăileanu”, ediția a XX-a, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale 2019, numărul 873), coordonatori: prof. Gabriela Constantinescu, prof. Cătălin Zîrnă.4. 30 mai: întâlnire cu scriitoarea franceză Nathalie de Broc5. 30 mai: premierea Concursului Județean “L’Homme et la mer”, poziția 32 în Calendarul Activităților Educative Județene al ISJ Constanța 2019, coordonatori : prof. Cristina Zaharia, prof. Doina Grapă, prof. OliviaFrentiu și prof. Florentina Gheorghe.6. 31 mai: Concursul de creație literară “Literatură@, lasă-ne să te citim!”, ediția a VII-a, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale 2019, numărul 847), coordonator: prof. Luminița Belcin.Pentru concursurile de la pozițiile 2, 3 și 6 înscrierile sunt încă în desfășurare.