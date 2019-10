Elevii din trupa de teatru francofon Amphithéatre a Liceului Teoretic Ovidius, pe scena festivalului Amifran din Arad

„Platon a spus că Viața trebuie trăită asemeni unei piese de teatru. Amifran ne-a oferit, timp de o săptămână, șansa de a descoperi înțelesul acestui citat celebru. Împreună, sub acoperișul teatrului clasic Ioan Slavici, din Arad, am reușit să fim noi înșine prin joc și joacă. Limba franceză a răsunat în tot centrul vechi al Aradului și ne-a ajutat să legăm prietenii cu francezi, bulgari, spanioli, cehi, unguri și sloveni“, a împărtășit Stereciu Teodora.

„Chiar dacă este primul an când particip la festivalul de teatru francofon de la Arad, am simțit emoția festivalului, am înţeles cât suflet se pune pentru a regiza şi juca o piesă și totodată am trăit bucuria de a participa la acest festival”, ne-a destpnuit Rus Matei.