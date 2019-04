Elevii ieseni din Sri Lanka au revenit in tara

atac sri lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii din Iasi aflati la un schimb de experienta in Sri Lanka au revenit astazi in Romania, din cauza evolutiilor din tara respectiva, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Elevii sunt in siguranta si au fost escortati de politia locala pana la aeroportul din Colombo. Iata cand se vor intoarce in tara copiii din Iasi prinsi in iadul din Sri Lanka "La data de 23 aprilie, din cauza evolutiilor din Sri Lanka, grupul de elevi de la un liceu din Iasi aflat intr-un schimb de experienta in acest stat, a revenit, in siguranta, in Romania. Acestia au beneficiat de sprijinul reprezentantilor Ambasadei Romaniei la Colombo si al Consulatului Onorific al Romaniei la Kandy, fiind escortati de politia lo ...