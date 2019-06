Elevii ieseni prieteni ai pompierilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ziua de 7 iunie 2019, un numar de 120 de elevi din ciclul gimnazial din unitatile de invatamant ale judetului Iasi au participat la faza judeteana a concursului national pe tematica protectiei civile „Prietenii Pompierilor", competitie organizata de Inspectoratul Scolar Judetean, in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" si Serviciul de Ambulanta Iasi. Elevii participanti la acest concurs organizat pe Stadionul Tepro din cartierul Tatarasi fac parte din echipele cercurilor tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor" ce activeaza in scolile inscrise la concurs. Acestia au dovedit ca au cunostinte te ...