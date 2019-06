Elevii intra in vacanta de vara. Cand incepe scoala

vacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii intra astazi in vacanta de vara, care se va incheia pe 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Cei aproximativ 2,9 milioane de elevi din Romania intra, vineri, in vacanta de vara. Elevii de clasa a VIII-a mai au de sustinut Evaluarea Nationala, care debuteaza marti, iar rezultatele vor fi afisate in 25 iunie. Sute de mii de euro pentru 13 proiecte de mobilitate - educatie scolara si educatia adultilor, la Iasi Bacalaureatul a inceput in 3 iunie cu probele orale. Probele scrise ale examenului national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, incep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba si literatura rom ...