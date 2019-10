Elevii Liceului Teoretic Lucian Blaga din Constanta sarbatoresc Ziua Internationala a Marii Negre (galerie foto)

În perioada 24-31 octombrie, elevii Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga’’ sărbătoresc Ziua Internațională a Mării Negre, în cadrul proiectului educativ ,,Biologica”, implicându-se în activități diverse, menite să dezvolte voluntariatul și să formeze comportamente responsabile în relație cu comunitatea în cadrul căreia trăiesc.Natura are nevoie de tineri la tot pasul care să își îndrepte atenția asupra mediului inconjurător și să aibă grijă de resursele naturale pentru a le avea cât mai mult timp.În consecință, activitățile se derulează sub deviza ,,Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de neprețuit” (Sherry Anderson) și are caracter interdisciplinar: biologie, geografie și arte plastice.Luni, 28 octombrie, sub îndrumarea profesorului coordonator Mihaela Păun, elevii clasei a X-a C au prezentat referate cu tema „Breaking news: Litoralul românesc versus litoralul bulgaresc”.De asemenea, în laboratorul de biologie, elevii din clasa a V-a A au avut o expoziție de planșe cu tema „Istoria nescrisă a Mării Negre!”, sub îndrumarea prof. coordonator Carmen Călin.Tema „Impactul antropic asupra cetaceelor din Marea Neagră” a fost dezbătută miercuri, 30 octombrie, cu elevii din clasa a a XII-a B, sub îndrumarea prof. coordonator Corina Tudoraș.Elevii Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga’’ sunt implicați în activitatea de monitorizare și conservare a cetaceelor din Marea Neagră printr-un proiect de colaborare cu ONG Mare Nostrum, organizație interesată de dezvoltarea unei rețele de observatori ,,Voluntari pentru salvarea delfinilor" din Marea Neagră.Nu în cele din urmă, creativitatea este încurajată pe tot parcursul perioadei menționate, elevii claselor V-VIII prezentând expoziția de machete cu tema ,,Litoralul românesc de azi și de ieri”, sub îndrumarea prof. coordonator Andreea Neamțu.O altă expoziție inedită de desene cu tema ,,Culorile toamnei la Marea Neagră” are loc sub îndrumarea prof. coordonator Andreea Anăstăsoaie și prezintă creațiile elevilor claselor V-XI.Sursă foto: Liceul Teoretic Lucian Blaga