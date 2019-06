Elevii pasionati de istorie si stiinte socio-umane, premiati pentru participarea la concursuri scolare

Ateneul National Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 11 iunie 2019, sala Ateneului Tatarasi a vibrat de emotie datorita participarii numeroase a elevilor, profesorilor, parintilor si bunicilor la festivitatea de premiere a celor 143 de elevi care au obtinut premii in urma participarii, in cursul anului scolar 2018-2019, la concursurile scolare din calendarul Ministerului Educatiei Nationale, la disciplinele Istorie si Stiinte socio-umane. Intr-o atmosfera de sarbatoare si bucurie,Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, in parteneriat cu unitati de invatamant organizatoare: Colegiul National „Emil Racovita” Iasi, Scoala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu” Iasi, Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” Iasi, Scoala ...