Elevii Scolii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza" din Iasi, cautatori de comori (spirituale)

Intr-o lume aflata intr-o permanenta schimbare, cu ritmuri de viata din ce in ce mai alerte, elevii si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala „Dimitrie A. Sturdza" din Iasi si-au propus, in luna aprilie, in cadrul proiectului Scoala pentru valori autentice, coordonat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, sa (re)descopere identitatea si originalitatea culturii si civilizatiei romanesti, stravechea noastra spiritualitate. Pornind de la faptul ca echilibrul spiritului romanesc, manifestat in exteriorizarile lui mai pertinente ‒ port, melos, dans, casa de locuit sau locasul religios, sculptura si pictura ‒ apare ca o armonie, s-au desfasurat mai multe activitati interactive de descoperire si promovare a valorilor cultu ...