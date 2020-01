Elevii se intorc azi la școala. Urmeaza cel mai lung semestru din ultimii ani, de trei luni, fara vacanța

Școlile și grădinițele se redeschid azi, pe 13 ianuarie, după o vacanță de iarnă de trei săptămâni. Începe cel de-al doilea semestru de 12 săptămâni, fără vacanță, cel mai lung semestru din istoria recentă a școlii. Ministerul Educației a decis ca vacanța de iarnă să devină intersemestrială și a eliminat vacanța din februarie, care până The post Elevii se întorc azi la școală. Urmează cel mai lung semestru din ultimii ani, de trei luni, fără vacanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.