Elevii vor culeage struguri la singurul institut de cercetare viticola

Strugurii sunt culeși anul acesta de elevi la singurul Institut de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație din țară. Elevii, însă, nu prea au ce culege, pentru că producția este catalogată „dezastruoasă”, potrivit Mediafax.

Directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească, Marian Ion, a declarat că producția de anul acesta este „foarte proastă” din cauza grindinei și bolilor.

„Este un an atipic, de dezastru. Eu nu am întâlnit un asemenea an. A căzut grindină, apoi au fost ploi interminabile. Nu prea avem ce culege. Doar pe unde au scăpat. E compromis totul”, a declarat Marian Ion.

Citește și: Unul dintre cei 14 răniți în accidentul din Ilfov se află în stare gravă la Spitalul Floreasca

Potrivit acestuia, anul acesta culegători sunt elevii liceului agricol din Valea Călugărească.

„Anul trecut au cules deținuții. Anul acesta am apelat la elevi, dar nu au ce culege. Au fost la culesul strugurilor albi aproximativ 30 de elevi. Săptămâna aceasta vor veni că culeagă strugurii negri”, a afirmat directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească.

La institutul din Valea Călugărească, unde podgoria se întinde pe 54 de hectare, în 2018 a fost înregisrată o producție de 5 tone la strugurii albi și de 3,5 tone la strugurii negri.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Calugărească este singura unitate de acest gen din țară.