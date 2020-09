Elisa, zisa Pitbulul, politista care a bagat spaima in infractorii constanteni

„- Ea este Elisa, ne-a spus colegul ei arătând spre polițista care se apropia de noi.

Uniforma îi venea perfect și se vedea de la depărtare că o poartă cu mândrie.

De 3 ani este polițistă în nordul litoralului și are în grijă 6 comune cu satele arondate.

În toată această perioadă are la activ peste 200 de prinderi în flagrant și nu a fost acțiune de la care să facă un pas în spate.

Noi am auzit de ea anul trecut când a arestat doi tâlhari care furaseră o mașină.

Elisa, care se întorcea de la o audiere, i-a surprins în trafic și a reușit să-i oprească. Cu mașina poliției a blocat ușa șoferului, apoi aceștia au fost încătușați și arestați de colegii care veniseră în sprijin.

În scurt timp și-a căpătat și o poreclă: Pitbulul!

- Nu te deranjează cum îți spun oamenii? am întrebat-o pe polițistă.

- Deloc, ne-a răspuns ea râzând. Chiar mă distrează. Probabil că așa mă văd ei.

- Sunt peste 40 de grade afară. Nu îți este cald cu vesta pe tine?

- Deloc. M-am obișnuit, plus că aici trebuie să fim permanent pregătiți să intervenim.

- Noi am auzit de tine și de cum înțelegi să-ți faci datoria de polițist și am vrut să-ți adresăm personal felicitările noastre.