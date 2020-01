Elita mondiala s-a reunit la Davos, Romania a stralucit prin absenta: De ce ratam cu incapatanare, in fiecare an, o oportunitate uriasa? Interviu

Suntem in pragul unor schimbari epocale in sistemul nostru international (pe plan geopolitic, tehnologic, economic), iar evolutiile incep sa ne fie din ce in ce mai defavorabile, asa ca in urmatorii ani va trebui sa luam decizii fundamentale de dezvoltare si aparare a tarii, de aceea prezenta la Forumul Economic Mondial de la Davos era importanta, spune Iulian Fota.