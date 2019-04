Eliza Iliescu a aparut la biserica, alaturi de mama ei. Fata Adrianei Iliescu e acum o domnisoara in toata regula!

Eliza Iliescu s-a imbracat sport la slujba, dar tinuta a fost una absolut decenta. Ajunsa la 14 ani, Eliza e o domnisoara in toata regula.

Adriana Iliescu, femeia care a impresionat pe toata lumea in 2005, devenind cea mai batrana mama din Romania, se tine foarte bine la cei 81 de ani, pe care ii va implini la sfarsitul lui martie.

Ce pensie avea Adriana Iliescu!

Fostul profesor universitar Adriana Iliescu dezvaluia, in urma cu un an, suma de bani pe care o are lunar pentru intretinerea fiicei de 13 ani.

Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a marturisit ca este norocoasa fata de alti pensionari si ca se poate lauda cu o pensie de aproape 2.000 de lei. Cu toate astea, fostul profesor universitar spunea ca e nevoie sa fie foarte atenta la cumparaturi pentru a avea resurse sa-si creasca fetita.

“Comparativ cu a altora, pensia mea este frumusica. Am o pensie de aproape 2000 de lei. Nu sunt multi bani pentru doua persoane, dar nici putini. Daca chibzuim acesti bani foarte bine, ne ajung si, Slava Domnului, ne descurcam! Nu ne plangem, alti pensionari o duc mai greu. Facem cumparaturi de la piata, gatim, ne aprovizionam din vara pentru iarna si avem grija pe ce cheltuim. Suntem atente si la reducerile de la mall. Cand incep si aud de ele, profit ca sa o innoiesc pe Eliza. Cumpar un tricou, o bluza, o fustita, ce ii trebuie oricarui copil”, declara Adriana Iliescu in urma cu un an.

