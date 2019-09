Elon Musk, CEO-ul Space X: Pana la o 100 de persoane vor merge in spatiu

Elon Musk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a prezentat sambata seara nava spatiala Starship proiectata de compania sa pentru a transporta un numar mare de oameni si marfuri intre Luna si Marte, informeaza duminica DPA. Nava spatiala Starship a SpaceX ar putea ajunge si in alte locuri din sistemul solar si va putea fi utilizata de mai multe ori, a declarat Musk in timpul prezentarii noilor detalii despre acest proiect, in cadrul unui eveniment transmis in direct sambata seara din statul american Texas. Pana la o suta de persoane ar putea calatori in spatiu, in cadrul unor zboruri interplanetare de lunga durata, a indicat SpaceX pe Twitter. Elon Musk, intrigat de drapelul Romaniei: 'De ce nu vorbeste nimeni despre asta? ...