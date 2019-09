Elon Musk face un anunț cu implicații MAJORE: Sper sa deschidem curand reprezentanța Tesla in Romania

Celebrul om de afaceri și patron al companiei Tesla, Elon Musk, a lăsat de înțeles că în curând va fi deschisă o reprezentanță Tesla în România. Practic ar putea fi posibil ca mașinile electrice ale Tesla să fie produse în țara noastră.

Totul a pornit de la o întrebare transmisă pe Twitter de antreprenorul român, Dragoș Stanca, care l-a invitat pe Elon Musk în România, la cea mai mare conferință tech din sud-estul Europei. De asemenea, Stanca l-a întrebat pe Musk care sunt planurile Tesla pentru zona sud-estului Europei.

La această întrebare, Elon Musk a spus: ”Sper să deschidem (reprezentanță Tesla n..r.) în România cât de curând”, a spus celebrul om de afaceri.

Hoping to open in Romania soon!