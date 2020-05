Elon Musk, seful Tesla, anunt ciudat: 'Imi vand aproape toate bunurile fizice. Nu voi detine o casa. Dati-le oamenilor inapoi LIBERTATEA'

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat vineri că „vinde aproape toate bunurile fizice. Nu va deține nicio casă ”, în timpul unei serii de postări ciudate pe Twitter.

Musk a continuat spunând că acţiunile Tesla au o valoare prea mare, apoi a afirmat: „Acum daţi-le oamenilor înapoi LIBERTATEA!”.

Musk este unul dintre criticii răspunsului global la pandemia de coronavirus, cât și al măsurilor de izolare la domiciliu din California, numindu-le „fasciste”.

Musk a spus, în cadrul conferinţei pe tema rezultatelor trimestriale ale companiei sale, că este ”fascist” să spui oamenilor că nu au voie să iasă din case. ”Asta nu este democraţie, asta nu este libertate. La naiba, redaţi-le oamenilor libertatea!”, a spus Musk.

Musk nu ia un salariu de la Tesla sau SpaceX, dar este acționarul principal al ambelor companii și are o avere personală estimată de 30-40 de miliarde de dolari. El deține mai multe case din California, în valoare de peste 100 de milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal.

Acţiunile Tesla au scăzut cu peste 10 la sută ca urmare a izbucnirii sale online.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.