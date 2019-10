Elton John susține ca Michael Jackson a fost 'bolnav psihic' in ultimii ani din viața

Muzicianul Elton John a făcut mai multe afirmații cu privire la Michael Jackson în autobiografia "Me", ce va fi lansată marți, susținând că fostul "rege al muzicii pop" era bolnav mintal și că prezența lui devenise tulburătoare, potrivit TMZ, scrie Mediafax.

În autobiografia "Me", Elton John îl evocă pe Michael Jackson, susținând că îl cunoștea încă din adolescență: "Îl cunosc pe Michael de când avea 13 sau 14 ani... Era cel mai adorabil copil pe care ți l-ai putea imagina. Dar, într-un anumit punct din anii care au urmat, a început să se izoleze de lume și de realitate în modul în care Elvis Presley a făcut-o".

"Dumnezeu știe ce se petrecea în mintea lui și cu ce medicamente prescrise a fost îmbuibat, dar, de fiecare dată când l-am văzut în ultimii lui ani de viață, m-am gândit că bietul băiat și-a pierdut complet mințile", a continuat Elton John.

Ulterior, muzicianul a scris că Michael Jackson "era, într-adevăr, bolnav psihic, o persoană în prezența căreia era tulburător să stai".

Totodată, Elton John amintește de o petrecere la care l-a invitat pe "regele muzicii pop", susținând că acesta a fost pierdut din vedere la un moment dat și a fost găsit jucându-se cu fiul menajerei: "Dintr-un anumit motiv, nu părea să se descurce deloc în compania persoanelor adulte".

Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani. În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise. Robson şi Safechuck sunt protagoniştii documentarului lui Dan Reed "Leaving Neverland", care a fost lansat anul acesta și care a dus la interzicerea pieselor lui Michael Jackson la mai multe posturi de radio din lume.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Sir Elton John susține în prezent turneul său de adio, The Farewell Yellow Brick Road, care a debutat în 2018 și va dura trei ani.

Într-o carieră de cinci decenii, Elton John, recompensat cu cinci premii Grammy, a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll.

El continuă să fie un simbol în viaţa publică fiind activ în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998.