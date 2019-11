Elton John va sustine anul viitor 111 concerte in turneul de adio

Muzicianul britanic Elton John va susţine anul viitor 111 concerte în turneul de adio, „Yellow Brick Road”, care urmează să fie încheiat în 2021. potrivit news.ro.

Elton John a anunţat miercuri noi date de concert, între 28 martie şi 8 iulie, pentru Canada şi Statele Unite. Acestea vor completa al doilea an al segmentului nord-american din turneu. În total, în SUA şi Canada, potrivit site-ului artistului, el va susţine anul viitor 42 de concerte.

Din turneul de anul viitor mai fac parte Marea Britanie, cu 22 de concerte, Australia, cu 21 de concerte, Franţa, cu trei, Irlanda, Norvegia, Finlanda şi Spania, cu câte două, şi Germania, cu cinci.

Primul concert de anul viitor este programat să aibă loc pe 7 ianuarie, în Sydney, iar ultimul, pe 17 decembrie, la Londra.

Lansat pe 8 septembrie 2018, în Allentown, turneul „Farewell Yellow Brick Road” este ultimul al lui Elton John într-o carieră de jumătate de secol. Concertele sold-out, în care el interpretează compoziţii lansate pe parcursul întregii cariere, s-au bucurat până acum de critici favorabile.

Pe 24 ianuarie 2018, muzicianul a anunţat că va susţine timp de trei ani un ultim turneu mondial.

„Am avut o carieră uimitoare, dar priorităţile mele sunt acum copiii, soţul meu. E timpul să spun mulţumesc tuturor fanilor. Nu spun că nu voi mai crea, dar nu voi mai călători. Am fost pe drumuri toată viaţa. Nu vreau să le duc dorul (copiilor) şi să-mi ducă dorul", a spus el la acel moment.

Reginald Kenneth Dwight, născut pe 25 martie 1947, în Anglia, este cunoscut sub numele de scenă Elton John. Este compozitor, cântăreţ şi actor. Într-o carieră de peste 55 de ani, a lansat 30 de albume de studio, care au fost vândute în peste 200 de milioane de exemplare.

Vocea lui, clasată iniţial ca tenor, a devenit pe parcursul anilor baritonală.

Din 1967, colaborează cu textierul Bernie Taupin. Maniera lor de lucru implică scrierea versurilor de către Taupin şi punerea lor pe muzică de Elton John. Cei doi nu lucrează efectiv împreună la aranjarea pieselor.

A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1995. În 1992, Elton John a fost inclus în Songwriter's Hall of Fame, iar doi ani mai târziu, în Rock and Roll Hall of Fame, introducerea fiindu-i făcută de liderul trupei Guns N Roses, Axl Rose.

În 1995, a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 1998 a fost numit Cavaler de regina Elizabeth II pentru „serviciile aduse muzicii şi pentru acţiunile caritabile”. În 2019, a primit Legiunea de Onoare din partea preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Între artiştii cu care Elton John a colaborat se numără Eric Clapton, John Lennon, Kiki Dee, George Michael şi Stevie Wonder.

A câştigat un premiu Oscar, în 1995, pentru „cel mai bun cântec original” - „Can You Feel the Love Tonight”, din animaţia „Lion King”. Două alte piese incluse în coloana sonoră a filmului de animaţie au fost nominalizate în acelaşi an - „Hakuna matata” şi „Circle of Life”, compuse de John cu Tim Rice.

A fost nominalizat de 33 de ori la premiile Grammy, a obţinut cinci trofee şi a primit unul onorific. În plus, Elton John deţine şi un premiu Tony, pentru musicalul „Aida”, scris împreună cu Tim Rice, bazat pe opera lui Giuseppe Verdi.

Cel mai recent album de studio lansat de Elton John este „Wonderful Crazy Night” (2016).

În 2017, el a fost nevoit să anuleze nouă concerte în California şi Las Vegas, din cauza unei probleme de sănătate - o infecţie bacteriană pe care a contactat-o în turneul sud-american. Totuşi, în acel an, el a susţinut 87 de concerte, în Europa şi Australia, precum şi în Las Vegas, unde avea o rezidenţă cu show-ul „The Million Dollar Piano”.

În 1976, Elton John a recunoscut, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone, că este bisexual, iar în 1988, după divorţul de Renate Blauel, a spus că se simte comfortabil să fie homosexual. Din 2014, el este căsătorit cu cineastul canadian David Furnish.