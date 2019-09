Elvetienii spun adio Ghetarului Pizol, victima modificarilor climatice

La câteva săptămâni de la ”funeraliile” Gheţarului islandez Okjökull, aproape 200 de apărători ai mediului au ”îngropat” în mod simbolic Gheţarul suedez Pizol, victima încălzirii globale, relatează Euronews. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În haine de doliu, câteva zeci de drumeţi elveţieni au participat la un lung marş funebru în Alpi, cu destinaţia Pizol, un gheţar situat la altitudinea de 2.700 de metri şi care ar urma să dispară în curând din cauza modificărilor climatice. Începând din 2006, gheţarul şi-a pierdut 80-90% din volum. Au mai rămas doar 26.000 de metri cubi de gheaţă, adică ”mai puţin decât patru terenuri de fotbal”, potrivit unui specialist de la Universitatea ETH din Zürich, Matthias Huss. Iar situaţia s-a deteriorat în ultimiidoi ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”În 2018, gheţarul a început să se dezintegreze şi să-şi piardă ultimele 40 de procente din suprafaţă. Anul acesta este şi mai rău. Deci am pierdut aproape tot”, îşi exprimăregretul universitarul. Pizol ”şi-a pierdut atât de mult din substanţă, încât, din punct de vedere ştiinţific, el nu mai este un gheţar”, subliniază Alessandra Degiacomi de la Asociaţia elveţiană pentru Protecţia Mediului, un ONG aflat la originea ”funeraliilor”. Aceste funaralii le amintesc pe cele organizate pentru Okjökull în urmă cu câteva săptămâni, un gheţar islandez, şi el victima modificărilor climatice. Aceste celebrări simbolice au ca obiectiv să le amintească liderilor lumii să acţioneze de urgenţă, în contextul în care un summit special ONU dedicat mediului se deschide luni la New York. OBIECTIV ZERO ...