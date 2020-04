Elvis Costello a finalizat inregistrarile pentru al 26-lea album si a prezentat o noua piesa

Muzicianul englez Elvis Costello a anunţat că a finalizat înregistrările pentru al 26-lea album de studio al său şi a prezentat, duminică, piesa „Hey Clockface”, potrivit news.ro.

Pianistul Steve Nieve, care colaborează cu Elvis Costello de 43 de ani, ţine zilnic, din casa lui din Franţa, un show online pe Facebook.

Duminică, el l-a avut invitat virtual, timp de jumătate de oră, pe muzicianul englez. Împreună au cântat câteva piese vechi, dar şi o nouă compoziţie, şi au vorbit despre pandemie şi planuri de lansare a unui album.

Costello a dezvăluit că, în luna februarie, timp de două zile, a înregistrat într-un studio din Paris nouă piese alături de un grup de muzicieni francezi creat de Nieve. El speră ca melodiile să fie lansate curând, imediat după ce va ajunge din nou în studio să le mixeze. Producătorul Nick Lowe, cu care a mai colaborat în trecut, este foarte posibil să se alăture proiectului.

Elvis Costello şi Steve Nieve au cântat duminică, „în premieră mondială”, piesa „Hey Clockface”, despre care nu au specificat dacă a făcut parte din sesiunile de înregistrări din Paris.

Costello a lansat, pe 12 octombrie 2018, albumul „Look Now”, al 31-lea material de studio al său.

În vârstă de 65 de ani, Elvis Costello - care a concertat şi la Bucureşti în 2011 - este unul dintre cei mai influenţi şi prolifici artişti care s-au lansat pe scena punk-new wave a anilor 1970.

Declan Patrick MacManus, născut pe 25 august 1954, la Londra, cunoscut sub numele de Elvis Costello, este cântăreţ, compozitor, producător muzical şi scriitor. A debutat discografic în 1977, cu „My Aim Is True”, bine primit de critici, care a fost urmat de „This Year's Model” (1978) şi „Armed Forces” (1979), de pe care face parte single-ul „Oliver's Army", cel mai bine plasat în topul britanic de specialitate (locul al doilea). Aceste trei discuri au fost incluse în lista Rolling Stone ale celor mai bune 500 albume din toate timpurile. Deţinător al unui premiu Grammy, împreună cu trupa sa, The Attractions, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

De-a lungul carierei sale de peste patru decenii, a colaborat cu nume ca Paul McCartney, Green Day şi Burt Bacharach şi a primit o nominalizare la Oscar pentru „The Scarlet Tide” de pe coloana sonoră a filmului „Cold Mountain” (2003). În iunie 2019, a fost decorat de regina Elizabeth II cu titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic pentru „serviciile aduse muzicii".