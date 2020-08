Elvis Pian RECUNOAȘTE ca a discutat cu șefii din Poliția Romana! Ne-au spus, ne-au invațat: Baieți, va rog frumos

Fratele lui Emi Pian, Elvis Pian, a recunoscut că a discutat cu șefii din Poliția Română, care s-au deplasat personal să negocieze cu liderii clanului Duduianu cum să fie organizat priveghiul celebrului interlop ucis la barbut. Elvis Pian a explicat că a discutat cu mai mari din poliție, care s-au legitimat, însă nu le-a reținut numele. Ce i-a confirmat că aceștia aveau funcții de conducere? Faptul că aceștia nu purtau uniforme.

"Înainte era asta, când era mai multe persoane, dar când a venit dânșii, domnii polițiști, și a venit și mai mari, că erau civili, erau îmbrăcați, am înțeles, ne-au spus, ne-au învățat: băieți, vă rog frumos, păstrați distanța și purtați măști. Si noi am ajuns la înțelegere, am respectat tot, am respectat și distanța, că știam de ea. Și dacă inima în mine plângea, toțuși am respectat legea. Am promis domnilor care au venit la noi acasă, da nu știm numele că nu îi cunoaștem, ei s-au legitimat, dar nu am înțeles eu, cu durerea mea în suflet nu am reținut numele, dar s-au legitimat dânșii și a vorbit frumos și am spus așa. Mai mult de 40 de persoane nu va veni la parastas. Și la noi se face ca la români. Noi suntem ortodocși, ce e la români e și la țigani. Noi am promis că respectăm legea, anunțăm rudele să nu mai vină decât cât am promis, 35 – 40 de persoane, rudele de gradul 1, nepoți, frați, restu, chiar dacă sunt rude, există o lege și noi trebuie să o respectăm", a declarat Elvis Pian la România TV, la emisiunea Punctul Culminant, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu.