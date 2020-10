Ely Fernandes a semnat cu Viitorul Constanta

FC Viitorul Constanța anunță transferul jucătorului Ely Fernandes, care a semnat un contract valabil pentru 1 an cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon cu echipa noastră.Născut la 4 noiembrie 1990, Ely Fernandes are 1,87 m, evoluează ca mijlocaș sau atacant lateral, are dublă cetățenie (Capul Verde și portugheză) și a evoluat în ultimii doi ani la Gaz Metan Mediaș, pentru care a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive în 75 de partide.În cariera sa a mai evoluat pentru formații precum Santa Clara, Oliveirense, Vilafranquense sau Gil Vicente, toate din Portugalia.